Инвесторы потребовали от Google полного разделения бизнеса

Напомним, суд в США признал Google виновным в незаконном поддержании монополии на рынке поисковых систем. В ответ Минюст США потребовал от Alphabet отделить браузер Chrome и проект Chromium. При этом Google утверждает, что подобный шаг может навредить безопасности и конфиденциальности пользователей, поскольку фирменные технологии глубоко интегрированы в браузер.

Решение по делу ожидается в августе 2025 года. Alphabet, как предполагается, будет его обжаловать и добиваться временной приостановки исполнения. Параллельно корпорация сталкивается с другими антимонопольными делами, включая споры о рекламе и дистрибуции приложений в Android, где суд уже также признал действия Google нарушающими антимонопольное законодательство.

DA Davidson, владеющая более 430 тысячами акций Alphabet, заявила, что текущая структура холдинга занижает его оценку. По их мнению, все подразделения Alphabet фактически приравниваются по стоимости к поисковому бизнесу, который оценивается в 16 раз выше прибыли. Аналитики уверены, что, будучи независимыми, сервисы вроде Chrome, Android или рекламной сети могли бы торговаться по более высоким мультипликаторам.