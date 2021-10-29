Инвесторы случайно раскупили акции посторонней компании из-за переименования Facebook

Наука и технологии
Сегодня в 20:03
1 мин.
Инвесторы случайно раскупили акции посторонней компании из-за переименования FacebookИ такое происходит нередко
После переименования Facebook в Meta инвесторы на канадской бирже торгов перепутали её с другой компанией, Meta Materials, и подняли её акции на 26%.
Meta Materials называется так, потому что производит композитные «метаматериалы», состоящие из пластика, металлов и других компонентов. Её акции инвесторы подняли во время торгов на канадской бирже на 4,8%, на постмаркете акции выросли на 26%.
Инвесторы нередко путают похожие названия и поднимают акции других компаний вместо нужных. Например, после рекомендаций Илона Маска использовать мессенджер Signal из-за его защищённости, инвесторы подняли акции маленькой компании Signal Advance на 1100%. И таких примеров много.
Источник: VC