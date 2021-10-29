Инвесторы случайно раскупили акции посторонней компании из-за переименования Facebook

Meta Materials называется так, потому что производит композитные «метаматериалы», состоящие из пластика, металлов и других компонентов. Её акции инвесторы подняли во время торгов на канадской бирже на 4,8%, на постмаркете акции выросли на 26%.

Инвесторы нередко путают похожие названия и поднимают акции других компаний вместо нужных. Например, после рекомендаций Илона Маска использовать мессенджер Signal из-за его защищённости, инвесторы подняли акции маленькой компании Signal Advance на 1100%. И таких примеров много.