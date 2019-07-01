Инженер Amazon отучил кота охотиться на птиц

В рамках презентации Ignite Seattle, Бен Хэмм рассказал о своей разработке: он купил камеру с поддержкой глубокого обучения Amazon DeepLens, установил ее над дверцей и разработал алгоритм, благодаря которому дверца запиралась в случае, если кот нес добычу в дом. По словам инженера, у него ушло несколько месяцев на создание 23 тыс фотографий и ручного распределения их на четыре категории для обучения нейросети. Он загрузил все фотографии кота в сервис для машинного обучения и с помощью уже созданного алгоритма, закрывающего кошачью дверцу, смог воплотить свою идею в жизнь. На данном этапе нейросеть определяет, уходит кот или возвращается, и если питомец все же идет домой с добычей, то система запирает его дверцу на 15 минут. Попутно на смартфон Хэмма приходит фотография, а в экологическую организацию Audubon Society, занимающуюся охраной птиц, отправляется небольшое пожертвование.