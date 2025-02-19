Инженер Intel раскритиковал возможную сделку с TSMC

Бонетти отметил, что Intel добилась значительного прогресса в разработке новых технологий. В частности, процесс Intel 3 уже используется для производства серверных процессоров Xeon 6, а следующая технология Intel 18A близка к завершению и будет применяться в процессорах Panther Lake для ноутбуков. В то же время аналогичная технология от TSMC — N2 (2-нм техпроцесс) — выйдет на массовое производство только к концу 2025 года.

Еще одним ключевым преимуществом Intel, по мнению инженера, является внедрение технологии High-NA EUV. Компания уже приобрела два передовых литографических аппарата ASML Twinscan EXE и единственная среди производителей микросхем работает с этим оборудованием. Несмотря на финансовые трудности, Intel Foundry, занимающаяся контрактным производством чипов, имеет шансы на успех благодаря крупным партнерам, таким как Microsoft и Amazon.