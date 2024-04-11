Инженер из MIT разработала метод лечения рака с использованием наночастиц

Опубликовано 11 апреля 2024, 14:43
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Инженер из MIT разработала метод лечения рака с использованием наночастицСпособных доставлять лекарственные препараты в определенные клетк
Пола Хаммонд, известный инженер химии и профессор Массачусетского технологического института (MIT), разработала метод лечения рака с использованием наночастиц, который может стать перспективным направлением в борьбе с онкологическими заболеваниями. В ходе своей лекции, посвященной награждению ей премии имени Джеймса Киллиана мл., она поделилась результатами своих исследований и успехами в этой области.
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Ее метод основан на технике создания тонких пленок, способных доставлять лекарственные препараты или нуклеиновые кислоты в организм и направлять их в определенные клетки, включая раковые. Она описывает этот процесс как создание «пленочных» наночастиц, которые могут расширяться внутри организма и постепенно высвобождать лекарственное вещество.
Применение этой техники может расширить возможности лечения рака, делая его более эффективным и направленным. Хаммонд также выделяет значение поддержки и солидарности со стороны университетской общины, которая помогла ей достичь успехов в научной и академической сферах.