Инженер из MIT разработала метод лечения рака с использованием наночастиц

Ее метод основан на технике создания тонких пленок, способных доставлять лекарственные препараты или нуклеиновые кислоты в организм и направлять их в определенные клетки, включая раковые. Она описывает этот процесс как создание «пленочных» наночастиц, которые могут расширяться внутри организма и постепенно высвобождать лекарственное вещество.

Применение этой техники может расширить возможности лечения рака, делая его более эффективным и направленным. Хаммонд также выделяет значение поддержки и солидарности со стороны университетской общины, которая помогла ей достичь успехов в научной и академической сферах.