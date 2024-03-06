Инженер Microsoft заявил об опасности ИИ компании

Он также утверждает, что юристы Microsoft блокировали его попытки предупредить общественность о проблеме. Теперь Джонс направил свои жалобы прямо в Федеральную торговую комиссию (ФТК).

В письме председателю ФТК Лине Хан, Джонс отметил, что Microsoft «отказалась» от снятия с публичного доступа генератор Copilot Designer, несмотря на его предупреждения. Он также призывает компанию добавить предупреждения о возможных опасностях для потребителей и изменить рейтинг приложения для подростков и взрослых. В настоящее время приложение Copilot Designer имеет рейтинг «Для всех».

Джонс утверждает, что платформа слишком легко создает «грубые» изображения даже с использованием безобидных запросов. Он также утверждает, что команда Copilot ежедневно получает более 1000 жалоб на продукт, но утверждает, что не хватает ресурсов для их полного расследования.

Представитель Microsoft отметил, что у компании есть «надежные внутренние каналы для обработки и устранения любых проблем». Microsoft утверждает, что Джонс должен «правильно проверять и тестировать свои замечания перед их обсуждением публично». Компания также сообщила, что связалась с Джонсом для урегулирования возможных оставшихся проблем.