Инженер NASA рассказал о тонкостях управления марсоходами

Также на руках у инженеров есть режим «визуальной одометрии». В нём марсоход передвигается и останавливается через каждый метр пути и делает свежую фотографию окружения для отправки данных на Землю. А уже на нашей планете компьютер принимает решение о безопасности дальнейшего движения по выбранному маршруту.решает — безопасно ли двигаться дальше по этому маршруту.

Но самым продвинутым можно назвать режим «автонавигации» или «автонав». В нём устройство способно передвигаться в полностью автономном режиме.