Инженер NASA разработал концепт двигателя, разгоняющегося до скорости света

По мнению Бернса, данный двигатель сможет самостоятельно достигнуть 99% скорости света, если будет владеть достаточным временем и энергией. На основании данных, которые были опубликованы на официальном сайте Nasa, ясно, что концепция предусматривает лазейку в специальной теории относительности, чтобы обойти ограничения законов физики.

Но данная разработка накладывает определенные сложности, ведь для ее реализации потребуется 200- метровая конструкция с диаметром в 12 метров, а также мощный источник энергии. Также, двигателю необходима среда без трения или же вакуум, а на его разгон могут уйти годы или и вовсе десятилетия.

”Все инерционные системы ускорения, насколько мне известно, никогда не работали в среде без трения. Эта машина в отличие от других использует особую теорию относительности, что усложняет ситуацию, но к сожалению всегда существует принцип “действие-противодействие”. ”, - прокомментировал исследователь из Дрезденского технического университета Мартин Тажмар.