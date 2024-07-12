Инженер назвал OpenAI «Титаником в мире ИИ» и ушел из компании

«Я не хотел работать на “Титанике” ИИ, поэтому уволился», — сказал Сондерс. «Вместо создания надёжных технологий, как в программе “Аполлон”, OpenAI фокусируется на выпуске новых продуктов».

Сондерс обвинил OpenAI в игнорировании безопасности ради выпуска инновационных продуктов. Он подчеркнул, что компаниям важно соблюдать баланс между инновациями и мерами предосторожности, чтобы не повторить судьбу легендарного судна.

Отметим, что не так давно OpenAI распустила свою команду Superalignment, ориентированную на безопасность. На ее месте корпорация создала новый комитет по безопасности.

Уход Сондерса поднимает вопросы о том, как детище Сэма Альтмена управляется и какие изменения произойдут в будущем. Инженер надеется, что компания начнёт уделять больше внимания предотвращению рисков и созданию надёжных технологий.