Инженер рассказал, как сделать самодельные очки с GPS

Согласно опубликованным данным, на первом этапе инженер создал 3D-модель очков, сделав впоследствии оправу из бамбука с помощью станка с ЧПУ. Далее в очки был интегрированы электронные детали. Причем специально для того, чтобы ими управлять было создано приложение для iOS. По заверению инженера, для того, чтобы претворить в жизнь его задумку потребовалось порядка 60 часов.