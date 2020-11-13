Наука и технологии
Сегодня 17:21
Инженер рассказал, как сделать самодельные очки с GPS
Они подсказывают, как дойти до заранее заданной точки
Инженер Сэм Марч создал недорогой аналог “умных”очков с встроенным GPS. Причем энтузиаст подробно рассказал, как сделать самодельное устройство, выложив в сеть инструкцию по его сборке.
Согласно опубликованным данным, на первом этапе инженер создал 3D-модель очков, сделав впоследствии оправу из бамбука с помощью станка с ЧПУ. Далее в очки был интегрированы электронные детали. Причем специально для того, чтобы ими управлять было создано приложение для iOS. По заверению инженера, для того, чтобы претворить в жизнь его задумку потребовалось порядка 60 часов.
На выходе получилось устройство для навигации. Смартфон, в данном случае, необходим лишь для задания маршрута. Так, очки самостоятельно активируют синие “поворотники” , благодаря которым можно понять, куда следовать дальше. В конце маршрута устройство мигает зеленым светом.