Инженер создал экзоскелет с голосовым управлением, чтобы научить сына ходить

Констанца дал интервью изданию BBC, в котором отметил, что причиной разработки экзоскелета стала просьба его сына Оскара помочь ему передвигаться без посторонней помощи. Так появилась компания Wandercraft, со специализацией как раз в сфере экзоскелетов.

Отмечается, что для управления достаточно пристегнуться к скелету и сказать определённую фразу, которая и будет триггером для начала движения. Сейчас компания Wandercraft заключила контракты с рядом больниц, и будет поставлять экзоскелетов для помощи лежачим пациентам.