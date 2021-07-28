Инженер создал экзоскелет с голосовым управлением, чтобы научить сына ходить

Наука и технологии
Сегодня в 18:29
Инженер создал экзоскелет с голосовым управлением, чтобы научить сына ходитьДостаточно нескольких слов
Французский инженер Жан-Луи Констанца разработал экзоскелет, который управляется голосом. Кроме того, что это инновационная разработка, она несёт в себе серьёзный социальный потенциал.
Констанца дал интервью изданию BBC, в котором отметил, что причиной разработки экзоскелета стала просьба его сына Оскара помочь ему передвигаться без посторонней помощи. Так появилась компания Wandercraft, со специализацией как раз в сфере экзоскелетов.
Отмечается, что для управления достаточно пристегнуться к скелету и сказать определённую фразу, которая и будет триггером для начала движения. Сейчас компания Wandercraft заключила контракты с рядом больниц, и будет поставлять экзоскелетов для помощи лежачим пациентам.