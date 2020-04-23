Инженерам удалось "встроить" солнечные панели прямо в окна

Так, ученые использовали органический полупроводник, из которого можно сделать полимер, после чего заменили им более традиционный в создании солнечных панелей компонента известного как Spiro-OMeTAD.

”Эффективность преобразования солнечной энергии на крыше составляет от 15 до 20%. Полупрозрачные ячейки имеют эффективность преобразования 17%, при этом пропуская более 10% входящего света, поэтому они находятся прямо в зоне получения ультрафиолета. Я давно мечтал иметь окна, которые генерируют электричество, и теперь это становится реальностью. Мы будем стремиться разработать крупномасштабный процесс производства стекла, который можно легко перенести в промышленность, чтобы производители могли легко освоить эту технологию”, — говорится в заявлении Яцека Ясениака из Центра передовых технологий ARC.