Инженеры Apple обещали довести шлем Vision Pro до ума в ближайшие четыре года

Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, который ссылается на сотрудников компании, девайс считается «сырым» даже внутри Apple и требует значительных улучшений как в аппаратной, так и в программной части.

Инженеры уверены, что для того, чтобы шлем мог в полной мере заменить iPad, потребуется около четырех лет разработки.

Основные аспекты, требующие доработки, включают вес устройства, автономность работы и размер аккумулятора.

Кроме того, текущий вариант visionOS сталкивается с проблемами несовместимости и ошибками, ограничивая функциональность шлема.

Несмотря на эти вызовы, Vision Pro является по-настоящему инновационным продуктом, который может радикально изменить способ взаимодействия пользователей с цифровым контентом.