Инженеры Apple обещали довести шлем Vision Pro до ума в ближайшие четыре года

Опубликовано 12 февраля 2024, 09:29
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Инженеры Apple обещали довести шлем Vision Pro до ума в ближайшие четыре годаХочется верить в такой исход
Шлем Apple Vision Pro вызвал небывалый интерес на рынке, но, по мнению инженеров компании, пока не лишен недостатков.
Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, который ссылается на сотрудников компании, девайс считается «сырым» даже внутри Apple и требует значительных улучшений как в аппаратной, так и в программной части.
Инженеры уверены, что для того, чтобы шлем мог в полной мере заменить iPad, потребуется около четырех лет разработки.
Основные аспекты, требующие доработки, включают вес устройства, автономность работы и размер аккумулятора.
Кроме того, текущий вариант visionOS сталкивается с проблемами несовместимости и ошибками, ограничивая функциональность шлема.
Несмотря на эти вызовы, Vision Pro является по-настоящему инновационным продуктом, который может радикально изменить способ взаимодействия пользователей с цифровым контентом.