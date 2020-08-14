Наука и технологии
Сегодня 17:00
Инженеры Intel добились рекордного повышения продуктивности процессоров за всю историю компании
В ближайшее время компания планирует совершить еще один скачок в “оптимизации”
Как стало известно, инженеры Intel добились рекордного повышения продуктивности процессоров за всю историю компании. По словам представителей компании, им удалось достигнуть показателя в 20% благодаря новому методу производства чипов.
По заявлению самих разработчиков, открытый ими метод позволит качественно улучшить параметры полупроводниковых устройств. При этом специалисты техногиганта не перестают отмечать, что данная разработка - самый удачный в истории Intel опыт оптимизации производственного процесса.
”Это 20%, самый большой внутриузловой скачок за всю нашу историю. Это очень большое повышение производительности, мы гордимся тем, что разработали этот метод”, - заявил главный архитектор Intel Раджа Кодури.
Отметим, что представители компании также заявили, что в будущем планируется провести еще одну оптимизацию техпроцесса, которую в свою очередь назовут Enhanced SuperFin.