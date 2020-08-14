Инженеры Intel добились рекордного повышения продуктивности процессоров за всю историю компании

По заявлению самих разработчиков, открытый ими метод позволит качественно улучшить параметры полупроводниковых устройств. При этом специалисты техногиганта не перестают отмечать, что данная разработка - самый удачный в истории Intel опыт оптимизации производственного процесса.

”Это 20%, самый большой внутриузловой скачок за всю нашу историю. Это очень большое повышение производительности, мы гордимся тем, что разработали этот метод”, - заявил главный архитектор Intel Раджа Кодури.

Отметим, что представители компании также заявили, что в будущем планируется провести еще одну оптимизацию техпроцесса, которую в свою очередь назовут Enhanced SuperFin.