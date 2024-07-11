Инженеры из Калифорнии научили человекообразного робота танцевать

Секрет робота в его обучении на базе разнообразных человеческих движений. Он может легко копировать новые жесты, напоминая быстрого ученика танцев. Для обучения использовалась большая база данных с движениями из видео и захвата движения. Тело робота тренировали частями: верхняя часть училась танцевать и хлопать, а нижняя — уверенно ходить по разным поверхностям.

Главная цель — показать способность робота выполнять различные действия во время ходьбы.

Слаженная работа верхней и нижней части тела позволяет роботу выполнять сложные жесты, сохраняя равновесие на гравии, грязи, траве и наклонных поверхностях. Сейчас роботом управляет человек с помощью игрового контроллера, но в будущем планируется оснастить его камерой для автономной работы.

Ученые планируют усовершенствовать робота для выполнения более сложных и тонких задач.