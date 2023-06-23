Инженеры из России разработали сеялку для микросемян

Разработанная специалистами из Самарского аграрного университета и Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова сеялка для мелкосемянных культур позволяет увеличить урожайность по зерну на 28%, а по зеленой массе — в 2,5 раза.

Существующие конструкции сеялок на позволяют точно посадить культуры с небольшими семенами. Из-за этого между ростками развивается конкуренция и урожай теряется.

Ученые испытали работу новой сеялки на амаранте — растении, размер семян которого меньше миллиметра, садить которые нужно поштучно. Дистанция между растениями в ряду должно быть не менее 20-25 сантиметров, а между рядами — 70 саниметров.

Повысив с помощью сеялки равномерность распределения семян амаранта, агрономам добиться существенного увеличения урожайности, как по зерну, так и по зеленой массе.

Исследователи планируют организовать штучное производстве сеялок для российских селекционных НИИ и серийное — для сельхозпроизводителей.