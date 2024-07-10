Инженеры из Техаса нашли способ переработать пластик с помощью лазера

Разработанный метод позволит перерабатывать пластик, который практически не разлагается естественным путем. Пластиковое загрязнение стало глобальным кризисом. Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно оказываются на свалках и в океанах. Существующие методы переработки пластика часто энергозатратны, вредны для окружающей среды и неэффективны. Новое изобретение позволит создать эффективные технологии переработки, снизив уровень загрязнения.

Ученые использовали лазерный луч для разрушения химических связей в пластике, превращая его в светящиеся углеродные точки. Эти точки обладают высокой ценностью благодаря своим свойствам и могут использоваться в качестве устройств хранения данных в компьютерах нового поколения.

Для внедрения технологии в промышленности потребуется провести дальнейшие исследования и усовершенствовать процесс активации связей углерода и водорода при помощи света.