Инженеры изобрели бесшумных роботов-медуз, убирающих мусор в океане

Робот движется почти бесшумно и способен удерживать объекты без прямого контакта, что делает его идеальным для выполнения задач, требующих деликатного обращения, таких как очистка коралловых рифов.

Для движения робота использованы гидравлические приводы с электричеством, которые служат искусственными мышцами. Робот оборудован воздушными подушками и различными компонентами для стабилизации и водонепроницаемости.

Электричество подается через тонкие провода, что позволяет мышцам сокращаться и расширяться, обеспечивая изящное плавание робота и создание водных вихрей.

Подобно медузе, робот может захватывать объекты, например мусор, управляя водными потоками вокруг своего тела. Таким образом, девайс способен поднимать мусор со дна и транспортировать его на поверхность для дальнейшей переработки.