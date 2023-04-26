Наука и технологии
06:40, 26 апреля 2023
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Инженеры изобрели бесшумных роботов-медуз, убирающих мусор в океане

Удивительная разработка

Инженеры из Института интеллектуальных систем Общества Макса Планка разработали подводного робота, созданного по образу и подобию медузы.

Робот движется почти бесшумно и способен удерживать объекты без прямого контакта, что делает его идеальным для выполнения задач, требующих деликатного обращения, таких как очистка коралловых рифов.

Для движения робота использованы гидравлические приводы с электричеством, которые служат искусственными мышцами. Робот оборудован воздушными подушками и различными компонентами для стабилизации и водонепроницаемости.

Электричество подается через тонкие провода, что позволяет мышцам сокращаться и расширяться, обеспечивая изящное плавание робота и создание водных вихрей.

Подобно медузе, робот может захватывать объекты, например мусор, управляя водными потоками вокруг своего тела. Таким образом, девайс способен поднимать мусор со дна и транспортировать его на поверхность для дальнейшей переработки.

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