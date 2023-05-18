Инженеры изобрели очки, читающие по губам

Если же говорить о людях без проблем со здоровьем, то и для них новинка будет полезна.

Представьте, что вы на громком концерте и хотите позвонить другу. Но он вас не слышит из-за музыки. Или вы не можете говорить, но хотите передать свои мысли. Вот тут-то и пригодятся такие очки!