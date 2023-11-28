Инженеры МЭИ придумали, как защитить турбины на ТЭЦ от влаги

Учёные из НИУ «МЭИ» разработали инновационное устройство для защиты поверхности лопаток паровых турбин от влажности и эрозии. Это устройство использует комбинацию методов обогрева и вдува греющего пара. Разработка, созданная в рамках программы «Приоритет 2030: Технологии будущего», эффективно снижает эрозионный износ, уменьшая размер и количество капель влаги, которые могут повредить турбину.

Новый метод отличается от традиционного подхода внутриканальной сепарации, который удаляет влагу из турбины, но может снизить экономическую эффективность. Вместо этого предложенный метод позволяет уменьшать эрозионный износ, не выводя пар из турбины. Устройство основано на испарении жидкости с поверхности лопастей под воздействием греющего пара. Сравнительные эксперименты показали, что уменьшение износа составляет более 25-30%, что делает его перспективным в повышении эффективности паровых турбин.