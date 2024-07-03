Инженеры МФТИ разработали безопасный аккумулятор для электросамокатов

В России разработали новые литий-ионные батареи для электровелосипедов и электросамокатов, которые можно будет производить массово на местных заводах из российских компонентов. Эти батареи обещают быть не только столь же доступными по цене, как и азиатские аналоги, но и намного надёжнее. Информацию об этом распространила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Новые батареи способны преодолевать до 60 километров при обычном движении по городу и около 45-50 километров при езде по неровной местности или снегу. Разработка полностью независима от импорта и соответствует всем международным стандартам безопасности.

Даниил Иткис, заместитель директора Института электродвижения МФТИ, подчеркнул, что литий-ионные батареи в России не обязаны проходить обязательную сертификацию, но новая разработка учитывает мировые стандарты качества, что обеспечивает высокую безопасность использования. Он также отметил, что это предложение вызвало интерес крупного бизнеса, включая крупнейших поставщиков батарей для служб доставки, заинтересованных в надёжности и доступности отечественных решений.