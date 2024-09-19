Инженеры MIT создали 3D-печатные кирпичи из стекла для строительства

Стеклянные кирпичи имеют форму восьмерки и могут соединяться друг с другом. В ходе испытаний они показали прочность, сопоставимую с бетонными блоками. Такой подход поддерживает концепцию циркулярного строительства, позволяя повторно использовать материалы зданий и минимизировать потребность в новых.

Профессор Кейтлин Беккер подчеркнула, что стекло является перерабатываемым материалом, который можно бесконечно использовать для создания новых конструкций. Стеклянные кирпичи не только устойчивы, но и могут быть переработаны в новые формы в конце срока службы здания.

Команда ученых продолжает работать над увеличением размеров и сложностей конструкций, планируя создать временные сооружения, которые можно будет легко перестраивать и адаптировать под различные нужды.