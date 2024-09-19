Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2024, 22:58
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Инженеры MIT создали 3D-печатные кирпичи из стекла для строительства

Новый подход к устойчивому строительству
Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали инновационный метод создания стеклянных кирпичей, которые можно легко собирать и разбирать, подобно конструкторам LEGO. Эти 3D-печатные кирпичи из переработанного стекла позволяют строить и перестраивать конструкции, снижая углеродный след строительной отрасли.
Инженеры MIT создали 3D-печатные кирпичи из стекла для строительства

© Ferra.ru

Стеклянные кирпичи имеют форму восьмерки и могут соединяться друг с другом. В ходе испытаний они показали прочность, сопоставимую с бетонными блоками. Такой подход поддерживает концепцию циркулярного строительства, позволяя повторно использовать материалы зданий и минимизировать потребность в новых.

Профессор Кейтлин Беккер подчеркнула, что стекло является перерабатываемым материалом, который можно бесконечно использовать для создания новых конструкций. Стеклянные кирпичи не только устойчивы, но и могут быть переработаны в новые формы в конце срока службы здания.

Команда ученых продолжает работать над увеличением размеров и сложностей конструкций, планируя создать временные сооружения, которые можно будет легко перестраивать и адаптировать под различные нужды.

Инженеры MIT создали 3D-печатные кирпичи из стекла для строительства
© Glass Structures & Engineering