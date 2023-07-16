Инженеры научили дроны сбрасывать груз с сантиметровой точностью

По словам разработчиков, данное усовершенствование позволяет дронам выполнять автономные доставки без необходимости дорогостоящих процедур посадки и взлёта.

RigiTech разработала систему сброса в рамках платформы своего самого большого беспилотного дрона — Eiger. Рабочие на складе загружают груз в дрон, а операции контролируются дистанционно через видеомониторинг в режиме реального времени.

Сообщается, что одной из заметных сфер применения новой технологии является доставка на ветряные турбины. Подобный сценарий уже был успешно протестирован.

Дрон выполнил 40 автономных полётов с точными сбросами груза на вершину турбины высотой 95 метров, расположенной в 30 км от берега. Даже при сложных погодных условиях успех доставки составил 100%.