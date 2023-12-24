Инженеры OpenAI получают в среднем 6 млн рублей в месяц ($800 тыс в год)Вдвое больше, чем в среднем по отрасли
Инженеры OpenAI получают огромные деньги, их зарплата достигает 800 000 долларов в год, что делает их одними из самых высокооплачиваемых специалистов в индустрии. Расследование Bloomberg, проведенное со ссылкой на данные Levels. fyi, показало, что эти зарплаты легко обходят таких конкурентов, как Nvidia.
Поскольку ИИ продолжает доминировать в технологическом ландшафте, спрос на квалифицированных инженеров резко возрос, что вызвало беспрецедентный всплеск компенсаций. Привлекательность работы с передовыми технологиями генеративного ИИ делает OpenAI бесспорным лидером, предлагающим не только работу, но и мощные финансовые пакеты, включающие бонусы и фондовые премии.
В отчете подчеркивается, что трудности с приобретением и удержанием высококлассных специалистов являются движущей силой этих колоссальных зарплат. Поскольку 2023 год стал переломным для ИИ, специалисты, способные воплотить теоретические знания об ИИ в практических приложениях, высоко ценятся на рынке труда.
Поскольку волна ИИ не подает признаков замедления, щедрые компенсационные пакеты OpenAI вполне могут задать тон будущим зарплатам в технологиях.