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Наука и технологии
08:41, 24 декабря 2023
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Инженеры OpenAI получают в среднем 6 млн рублей в месяц ($800 тыс в год)

Вдвое больше, чем в среднем по отрасли

Инженеры OpenAI получают огромные деньги, их зарплата достигает 800 000 долларов в год, что делает их одними из самых высокооплачиваемых специалистов в индустрии. Расследование Bloomberg, проведенное со ссылкой на данные Levels. fyi, показало, что эти зарплаты легко обходят таких конкурентов, как Nvidia.

Поскольку ИИ продолжает доминировать в технологическом ландшафте, спрос на квалифицированных инженеров резко возрос, что вызвало беспрецедентный всплеск компенсаций. Привлекательность работы с передовыми технологиями генеративного ИИ делает OpenAI бесспорным лидером, предлагающим не только работу, но и мощные финансовые пакеты, включающие бонусы и фондовые премии.

В отчете подчеркивается, что трудности с приобретением и удержанием высококлассных специалистов являются движущей силой этих колоссальных зарплат. Поскольку 2023 год стал переломным для ИИ, специалисты, способные воплотить теоретические знания об ИИ в практических приложениях, высоко ценятся на рынке труда.

Поскольку волна ИИ не подает признаков замедления, щедрые компенсационные пакеты OpenAI вполне могут задать тон будущим зарплатам в технологиях.

Источник:tom’shardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#деньги
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#работа
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