Инженеры разработали гибкое робощупальце, которое выдвигается на полметра

Это своеобразное робощупальце, но не осьминоги вдохновили учёных на это изобретение, а дятлы. У этих птиц гибкая подвижная подъязычная кость, имеющая большую длину, благодаря чему она оборачивается вокруг черепа и может двигаться, скользя по нему. За счёт этого язык дятлов в поисках еды под корой деревьев может выдвигаться на расстояние, которое превышает длину клюва в 3 раза.

Учёные создали манипулятор, состоящий из моторного модуля с тремя электродвигателями, на валах которых расположены червяки, а также гибкого щупальца, которое похоже на позвоночник, состоящий из набора равномерно отстоящих друг от друга «позвонков». Это диски с расположенными на внешней части через 120 градусов тремя полукруглыми прорезями, через которые проходят гибкие зубчатые стержни.

Диски напечатаны на 3D-принтере. Особенность этого робота в том, что щупальце располагается в центральном отверстии моторного модуля таким образом, что три червяка на валах управляющих электромоторов, входят в зацепление с зубчатыми стержнями и образуют необычную зубчато-реечную передачу.