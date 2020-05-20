Инженеры разработали медицинскую маску, через которую можно есть

Так, в улучшенной медицинской маске отверстие для рта открывается автоматически, стоит только поднести вилку ко рту. Помимо этого, управлять отверстием можно и с помощью специального рычага.

Вице-президент компании Асаф Гительис уже заявил, что одна такая маска будет стоить от 0,85 до 2,85 долларов — для сравнения, пачка с 50 масками на Amazon стоит от 20 до 30 долларов.