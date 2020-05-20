Наука и технологии
Сегодня 06:35
Инженеры разработали медицинскую маску, через которую можно есть
Начать производство планируется уже в ближайшее время
Инженеры израильской компании Avtipus Patents and Inventions разработали медицинскую маску, через которую можно есть.
По словам разработчиков, их изобретение подходит только для твердой пищи — к сожалению, на данном этапе она не способна справиться с различными супами и соусами. При этом сейчас Avtipus Patents and Inventions лишь подала патент на свою разработку, полноценное же производство планируется запустить уже в ближайшие месяцы.
Так, в улучшенной медицинской маске отверстие для рта открывается автоматически, стоит только поднести вилку ко рту. Помимо этого, управлять отверстием можно и с помощью специального рычага.
Вице-президент компании Асаф Гительис уже заявил, что одна такая маска будет стоить от 0,85 до 2,85 долларов — для сравнения, пачка с 50 масками на Amazon стоит от 20 до 30 долларов.