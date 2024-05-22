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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 09:44
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Инженеры разработали новый материал для лечения переломов костей

С помощью ИИ
Инженеры из США разработали принципиально новый материал для лечения переломов бедренной кости. Материал напечатан на 3D-принтере и имитирует структуру натуральной кости, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и ускоряя процесс заживления.
Инженеры разработали новый материал для лечения переломов костей

© Ferra.ru

Переломы бедренной кости — частая проблема, особенно у пожилых людей. Традиционные методы лечения, такие как установка металлических пластин, имеют ряд недостатков, вызывая боль и осложнения.

В новом исследовании ученые использовали машинное обучение и 3D-печать для создания материала, который по своим свойствам максимально приближен к костной ткани. Затем ученые напечатали на 3D-принтере полноразмерную модель нового материала и соединили ее с моделью сломанной бедренной кости.

Проведенные испытания показали, что материал эффективно перераспределяет нагрузку, снижая риск осложнений и ускоряя заживление перелома.

По словам ученых, эта технология может быть использована для создания различных биологических имплантов.

Инженеры разработали новый материал для лечения переломов костей
© Fred Zwicky LOIS YOKSOULIAN
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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