Инженеры разработали новый материал для лечения переломов костей

Опубликовано 22 мая 2024, 09:44
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Инженеры разработали новый материал для лечения переломов костейС помощью ИИ
Инженеры из США разработали принципиально новый материал для лечения переломов бедренной кости. Материал напечатан на 3D-принтере и имитирует структуру натуральной кости, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и ускоряя процесс заживления.
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Переломы бедренной кости — частая проблема, особенно у пожилых людей. Традиционные методы лечения, такие как установка металлических пластин, имеют ряд недостатков, вызывая боль и осложнения.
В новом исследовании ученые использовали машинное обучение и 3D-печать для создания материала, который по своим свойствам максимально приближен к костной ткани. Затем ученые напечатали на 3D-принтере полноразмерную модель нового материала и соединили ее с моделью сломанной бедренной кости.
Проведенные испытания показали, что материал эффективно перераспределяет нагрузку, снижая риск осложнений и ускоряя заживление перелома.
По словам ученых, эта технология может быть использована для создания различных биологических имплантов.