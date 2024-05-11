Инженеры разработали новый способ усиления сигнала связи 5G

Опубликовано 11 мая 2024, 07:30
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Инженеры разработали новый способ усиления сигнала связи 5GНа основе ИИ
Инженеры Токийского технологического института разработали принципиально новый способ усиления сигнала для связи 5G на основе нейронных сетей. Это позволит создавать более дешевые, энергоэффективные и компактные вышки сотовой связи.
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Традиционные методы усиления сигнала требовали сложных и дорогих решений, потребляющих много энергии. Новые вышки 5G используют решетки антенн, которые еще больше усложняют задачу.
Инженеры предложили использовать искусственные нейросети для анализа и коррекции искажений сигнала в усилителе. Нейросеть обучается распознавать искажения и исправлять их в режиме реального времени, при этом потребляя минимум энергии.
Новый подход позволит создавать более дешевые и компактные вышки сотовой связи, а также снизить их энергопотребление. Технология уже прошла испытания на оборудовании Fujitsu Limited и показала высокую эффективность.