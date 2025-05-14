Инженеры российского электрокара Атом провели первые краш-тесты

Тесты соответствовали международным стандартам, включая лобовые удары о жёсткую стену и деформируемый барьер, боковые столкновения со столбом и подвижным барьером, а также проверки травмобезопасности капота. На этом этапе инженеры смогли достичь целевых показателей по защите пассажиров и собрали данные для дальнейшей разработки программного обеспечения, управляющего системами безопасности. Отдельно подтвердили, что конструкция кузова сохраняет жизненное пространство пассажиров и защищает батарею от повреждений.

Команда планирует два следующих раунда испытаний, которые затронут серийные машины и включат расширенную программу тестов. В ближайшее время будут устранены выявленные на первом этапе недочёты, а удерживающие системы и фронтальная структура кузова пройдут оптимизацию. Это позволит Атому соответствовать высшим стандартам пассивной безопасности.