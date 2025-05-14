Инженеры российского электрокара Атом провели первые краш-тесты

Инженеры российского электрокара Атом провели первые краш-тестыВ которых испытали как отдельные части машины, так и собранные
Инженеры электромобиля Атом завершили первый этап испытаний на безопасность. Были протестированы как кузова, так и предсерийные машины с прототипами ключевых компонентов. Испытания включали фронтальные и боковые краш-тесты, а также проверки защиты пешеходов. Основной целью стало подтверждение надёжности конструкции кузова и начало настройки систем пассивной безопасности, что особенно важно для автомобиля с дизайном без средней стойки.
Тесты соответствовали международным стандартам, включая лобовые удары о жёсткую стену и деформируемый барьер, боковые столкновения со столбом и подвижным барьером, а также проверки травмобезопасности капота. На этом этапе инженеры смогли достичь целевых показателей по защите пассажиров и собрали данные для дальнейшей разработки программного обеспечения, управляющего системами безопасности. Отдельно подтвердили, что конструкция кузова сохраняет жизненное пространство пассажиров и защищает батарею от повреждений.
Команда планирует два следующих раунда испытаний, которые затронут серийные машины и включат расширенную программу тестов. В ближайшее время будут устранены выявленные на первом этапе недочёты, а удерживающие системы и фронтальная структура кузова пройдут оптимизацию. Это позволит Атому соответствовать высшим стандартам пассивной безопасности.