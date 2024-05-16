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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 23:11
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Инженеры создали электронные глаза для роботов

Вдохновившись насекомыми
Команда инженеров и робототехников из Университета науки и технологии Гонконга разработала дизайн электронного сложного глаза, чтобы дать роботам возможность эффективного и недорогого скопления. В своей статье, опубликованной в журнале Science Robotics, группа описывает вдохновение для дизайна и то, насколько хорошо он сработал при тестировании на летающем роботе.
Инженеры создали электронные глаза для роботов
© camilo jimenez

Большинство глаз роботов основаны на стандартной концепции камеры — изображения захватываются с помощью линзы, которая позволяет обрабатывать изображения с высоким разрешением. Но такой подход дорог. Поэтому робототехники стремятся создать роботов со сложными глазами, аналогичными тем, которые есть у многих насекомых.

Сложные глаза, как следует из названия, имеют несколько маленьких линз, покрывающих полусферу — у насекомых изображения сшиваются вместе в мозге, позволяя насекомому видеть. Повторить то же самое с электронными глазами оказалось непросто из-за проблемы крепления плоских линз на изогнутой поверхности. Команда из Гонконга преодолела эту проблему совершенно иным подходом.

Исследователи утверждают, что их дизайн позволяет создать недорогой электронный глаз для использования в некоторых типах роботов. Они отмечают, что их дизайн имеет угол обзора 140 градусов, когда он объединен с другим глазом такого же типа, угол увеличивается до 220 градусов.

Чтобы протестировать свой дизайн, команда установила пару сложных глаз на летающий дрон, который использовала для отслеживания движений четырехногого ходячего робота. Они предполагают, что их дизайн, вероятно, будет наиболее подходящим для роботов, летающих вместе в стае, или, возможно, его можно будет использовать в автономных транспортных средствах.

Инженеры создали электронные глаза для роботов
© Zhiyong Fan
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#роботы
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#робот
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#разработка
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#технологии