Инженеры создали электронные глаза для роботов

Большинство глаз роботов основаны на стандартной концепции камеры — изображения захватываются с помощью линзы, которая позволяет обрабатывать изображения с высоким разрешением. Но такой подход дорог. Поэтому робототехники стремятся создать роботов со сложными глазами, аналогичными тем, которые есть у многих насекомых.

Сложные глаза, как следует из названия, имеют несколько маленьких линз, покрывающих полусферу — у насекомых изображения сшиваются вместе в мозге, позволяя насекомому видеть. Повторить то же самое с электронными глазами оказалось непросто из-за проблемы крепления плоских линз на изогнутой поверхности. Команда из Гонконга преодолела эту проблему совершенно иным подходом.

Исследователи утверждают, что их дизайн позволяет создать недорогой электронный глаз для использования в некоторых типах роботов. Они отмечают, что их дизайн имеет угол обзора 140 градусов, когда он объединен с другим глазом такого же типа, угол увеличивается до 220 градусов.

Чтобы протестировать свой дизайн, команда установила пару сложных глаз на летающий дрон, который использовала для отслеживания движений четырехногого ходячего робота. Они предполагают, что их дизайн, вероятно, будет наиболее подходящим для роботов, летающих вместе в стае, или, возможно, его можно будет использовать в автономных транспортных средствах.