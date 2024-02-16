Инженеры создали ИИ-ускоритель, работающий на световых волнах

Основной идеей стала тонкая пластинка, изменяющая высоту всего на 150 нм в определенных местах. Эти изменения позволяют контролировать распространение света через чип, создавая возможность для выполнения математических расчетов со скоростью света. Ученые уверяют, что устройство готово к масштабированию и производству.

Особый акцент исследования — использование чипа для умножения векторных матриц, неотъемлемой части разработки и функционирования нейронных сетей. Этот подход предоставляет чипу потенциал заменить существующие графические процессоры, широко применяемые в обучении нейросетей и языковых моделях ИИ.

Помимо потенциального увеличения скорости работы компьютеров, чип предполагает значительное снижение энергопотребления. Исследователи также подчеркивают, что новая технология обеспечивает повышенную конфиденциальность. Благодаря возможности выполнять множество вычислений одновременно, чип не требует хранения чувствительной информации в рабочей памяти, что делает его почти неприступным для хакеров.