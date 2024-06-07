Наука и технологии
Опубликовано 07 июня 2024, 22:50
1 мин.

Инженеры создали миниатюрный датчик для мониторинга здоровья растений

Он предназначен для дронов
Инженеры создали миниатюрный датчик с инфракрасным зрением для дронов, который поможет фермерам следить за здоровьем растений.
Инженеры создали миниатюрный датчик для мониторинга здоровья растений

© Ferra.ru

Легкий и компактный сенсор использует вместо линз плоскую оптику. Он способен переключаться между двумя режимами: обнаружением краев объектов (например, плодов) и получением подробных тепловых изображений. Это позволит фермерам точечно применять полив, удобрения и борьбу с вредителями, экономя ресурсы и повышая урожайность.

Разработка команды из США, Австралии и России позволит создавать более дешевые и легкие датчики для дронов и спутников. Технология плоской оптики может заменить традиционные линзы во многих сферах, сделав устройства меньше и легче.

Прототип датчика использует тонкий слой материала, который меняет свои свойства при нагревании. В зависимости от температуры он работает в режиме обнаружения краев или передает полное инфракрасное изображение.

По словам ученых, такие датчики станут основой для нового поколения устройств дистанционного зондирования, применяемых в сельском хозяйстве, экологии и других областях.

Инженеры создали миниатюрный датчик для мониторинга здоровья растений
© Lincoln Clark, ARC Centre of Excellence for Transformative Meta-Optical Systems (TMOS)
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Растения
,
#наука