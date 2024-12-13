Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 22:55
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Инженеры создали новый способ 3D-печати для гибких и прочных материалов

Метод позволяет печатать материалы с настраиваемой жесткостью
Инженеры университета Принстона разработали новый способ 3D-печати, который позволяет создавать мягкие пластиковые материалы с регулируемой растяжимостью и гибкостью, которые также являются перерабатываемыми и недорогими. В статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials, команда под руководством Эмили Дэвидсон описала, как с помощью термопластичных эластомеров были созданы 3D-печатные структуры с изменяемой жесткостью.
Инженеры создали новый способ 3D-печати для гибких и прочных материалов

© Sameer A. Khan/Fotobuddy

Этот метод позволяет дизайнерам программировать физические свойства пластика таким образом, что материал может растягиваться и изгибаться в одном направлении, оставаясь при этом жестким в другом. Это открытие имеет большой потенциал для создания мягких роботов, медицинских устройств, протезов, а также для производства легких и прочных шлемов или индивидуальных подошв для обуви.

Ключом к успеху этого материала является его внутренняя структура. Ученые использовали блок-сополимеры, которые формируют жесткие цилиндрические структуры диаметром всего 5−7 нанометров, которые находятся в эластичной матрице. Эти цилиндры можно ориентировать в различных направлениях, что позволяет создавать материалы с разными свойствами в разных частях объекта.

Кроме того, исследователи продемонстрировали, что использование термического отжига помогает улучшить свойства материала, а также позволяет восстанавливать поврежденные изделия, возвращая им первоначальные характеристики.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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