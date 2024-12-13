Инженеры создали новый способ 3D-печати для гибких и прочных материалов

Этот метод позволяет дизайнерам программировать физические свойства пластика таким образом, что материал может растягиваться и изгибаться в одном направлении, оставаясь при этом жестким в другом. Это открытие имеет большой потенциал для создания мягких роботов, медицинских устройств, протезов, а также для производства легких и прочных шлемов или индивидуальных подошв для обуви.

Ключом к успеху этого материала является его внутренняя структура. Ученые использовали блок-сополимеры, которые формируют жесткие цилиндрические структуры диаметром всего 5−7 нанометров, которые находятся в эластичной матрице. Эти цилиндры можно ориентировать в различных направлениях, что позволяет создавать материалы с разными свойствами в разных частях объекта.

Кроме того, исследователи продемонстрировали, что использование термического отжига помогает улучшить свойства материала, а также позволяет восстанавливать поврежденные изделия, возвращая им первоначальные характеристики.