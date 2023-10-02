Инженеры создали первый российский электро-снегоход

Учёные из Тольяттинского государственного университета (ТГУ), разработали уникальный электрический снегоход с названием «Резвый». Этот транспорт с гусеничными колёсами предназначен для использования в экстремальных условиях и может проехать около 30 километров на одной зарядке. Чтобы увеличить дальность поездки, учёные добавили удлинитель пробега, который позволяет снегоходу пройти ещё около 70 километров. Эта гибридная технология позволяет совмещать электрический привод с маленьким двигателем внутреннего сгорания.

«Резвый» представляет собой разборную конструкцию, которую можно собрать всего за семь минут. Он лёгкий и может выдерживать вес до 150 килограмм. Этот снегоход также может использоваться для перевозки грузов и саней. Это делает его полезным как для экотуризма, так и для спасательных операций, таких, как эвакуация пострадавших. Кроме того, сзади снегохода есть площадка для квадрокоптера, который может использоваться в экстренных ситуациях.

Прототип «Резвого» уже создан и готов к патентованию. Первую партию этого снегохода планируется выпустить до конца года. Это транспортное средство сделано полностью из российских автокомпонентов и представляет собой пример уникальной научной разработки, созданной в России для работы в сложных климатических условиях.