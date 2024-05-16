Инженеры создали роботизированную лапу паука

Мягкий робот состоит из искусственного мускула и гибкого каркаса, наполненного жидкостью. Такая конструкция напоминает строение настоящего паука, где мышцы и твердый экзоскелет работают вместе благодаря гемолимфе — жидкости, циркулирующей в теле паука.

В статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials, ученые демонстрируют, как робот может касаться тычинки первоцвета, паутины и пыльцевого зерна, не повреждая их. Размер лапы робота сопоставим с ногтем мизинца. Она состоит из легкого экзоскелета, изготовленного из смолы, и искусственной мышцы из полипиррола.

При подаче электрического сигнала мышца сокращается, и лапа начинает двигаться. Жидкость внутри робота играет роль гемолимфы, делая экзоскелет более гибким.

Мягкая робототехника черпает вдохновение у живой природы. В будущем такие роботы смогут выполнять задачи, недоступные человеку, например, работать внутри тела человека во время операции или искать выживших после катастрофы.