Инженеры создали роботов-слизняков для помощи спасателям

Внешне робот напоминает улитку с металлическим панцирем и гусеницами. Он оснащен специальным приспособлением-присоской, с помощью которого может прикрепляться к другим роботам. Несколько роботов могут соединяться друг с другом, образуя подобие поезда или лестницы, помогая другим роботам преодолевать препятствия.

Гусеницы позволяют роботам передвигаться по ровным и неровным поверхностям. Кроме того, в гусеницы встроены магниты, которые помогают роботам подниматься друг на друга. Пока роботы управляются дистанционно, но ученые планируют научить их работать автономно.

Изобретение может найти применение в различных областях, включая полевые исследования, спасательные операции и даже космические миссии.