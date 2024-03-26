Инженеры создали самую быструю камеру в мире

Новая камера, названная «SCARF», позволяет наблюдать события, происходящие в фемтосекундах- квадриллионных долях секунды. Это открывает возможности для изучения таких явлений, как распространение ударных волн через вещество или живые клетки.

Принцип работы камеры основан на использовании ультракоротких импульсов лазерного света, проходящих через событие или объект, который снимается. Эти импульсы проходят через цветовую гамму, что позволяет записать изменения за крайне короткий период времени.

Хотя обычным людям маловероятно придется смотреть видео высокой скорости, снятое системами SCARF, исследователи утверждают, что захват новых ультрабыстрых явлений может помочь улучшить такие области, как физика, биология, химия, наука о материалах и инженерное дело.