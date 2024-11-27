Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 22:12
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Инженеры создали «умную» антенну, меняющую форму

Новая технология найдет применение в космических миссиях
Ученые из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса разработали антенну, которая меняет свою форму в зависимости от температуры. Это стало возможным благодаря использованию 3D-печати и сплавов с памятью формы, таких как нитинол.
Инженеры создали «умную» антенну, меняющую форму

© Ferra.ru

Форма передней части антенны определяет ее параметры работы, но до сих пор эти характеристики фиксировались при производстве. Новая антенна способна изменять свою форму, что позволяет работать на разных частотах и переключаться между коротко- и дальнодействующей связью.

Когда антенна охлаждена, она выглядит как плоская спираль, а при нагреве превращается в коническую форму. Этот процесс обеспечивается свойствами нитинола — сплава никеля и титана, который «запоминает» свои формы и меняется при воздействии температуры.

Идея антенны родилась у инженера Дженнифер Холленбек, вдохновленных научной фантастикой. После нескольких лет исследований команда смогла создать рабочий прототип. Технология открывает новые возможности: вместо нескольких антенн можно использовать одну многофункциональную. Это особенно полезно в мобильных сетях, на полевых операциях и даже в космосе.

Однако разработка сталкивалась с трудностями. Например, сплав стремился менять форму прямо во время 3D-печати из-за нагрева, а настройка параметров печати занимала недели. Несмотря на это, инженеры оптимизировали процесс и сейчас готовятся к патентованию технологии.

Инженеры создали «умную» антенну, меняющую форму

© CS Applied Engineering Materials

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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