Инженеры создали «умную» антенну, меняющую форму

Форма передней части антенны определяет ее параметры работы, но до сих пор эти характеристики фиксировались при производстве. Новая антенна способна изменять свою форму, что позволяет работать на разных частотах и переключаться между коротко- и дальнодействующей связью.

Когда антенна охлаждена, она выглядит как плоская спираль, а при нагреве превращается в коническую форму. Этот процесс обеспечивается свойствами нитинола — сплава никеля и титана, который «запоминает» свои формы и меняется при воздействии температуры.

Идея антенны родилась у инженера Дженнифер Холленбек, вдохновленных научной фантастикой. После нескольких лет исследований команда смогла создать рабочий прототип. Технология открывает новые возможности: вместо нескольких антенн можно использовать одну многофункциональную. Это особенно полезно в мобильных сетях, на полевых операциях и даже в космосе.

Однако разработка сталкивалась с трудностями. Например, сплав стремился менять форму прямо во время 3D-печати из-за нагрева, а настройка параметров печати занимала недели. Несмотря на это, инженеры оптимизировали процесс и сейчас готовятся к патентованию технологии.