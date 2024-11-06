Наука и технологии
Опубликовано 06 ноября 2024, 22:07
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Инженеры создали вибропластырь: для чего он нужен и при чем тут VR

Новая разработка
Инженеры из Северо-Западного университета разработали носимое устройство, которое передает сложные тактильные ощущения на кожу. Гибкий пластырь с миниатюрными магнитными актуаторами крепится к телу. Его можно использовать в в виртуальной реальности (VR), играх и даже в медицине.
Инженеры создали вибропластырь: для чего он нужен и при чем тут VR

© Northwestern University

Устройство может создавать давление, вибрацию и скручивающие движения, делая ощущения более реалистичными. Технология позволит незрячим людям «чувствовать» пространство вокруг или улучшить обратную связь для пользователей с протезами.

Секрет эффективности пластыря — его энергоэкономичность. Он использует энергию, накапливаемую в коже при движении, как пружина растянутой резинки. Благодаря этому девайс может работать дольше на одном заряде, обеспечивая надежную тактильную обратную связь.

Во время тестов устройство помогало испытуемым, с завязанными глазами, обходить препятствия и удерживать равновесие, получая сигналы через вибрации.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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