Инженеры создали змееподобного робота для спасательных операций

Опубликовано 05 ноября 2024, 08:151 мин.
Инженеры создали змееподобного робота для спасательных операцийОн способен исследовать труднодоступные места и общаться с пострадавшими
Команда инженеров из ETH Zurich разработала уникального змееподобного робота RoBoa, способного увеличивать свою длину и проникать в самые недоступные места. Этот робот был создан в Лаборатории автономных систем и предназначен для эффективного передвижения по узким пространствам, таким как трубы или канализации.
© Nicole Davidson / ETH Zurich
RoBoa отличается мягким дизайном, что делает его безопасным для использования в опасных условиях, например, при угрозе взрывов. В настоящее время длина робота может достигать до 100 метров. Он оснащен динамиком и микрофоном, что позволяет ему общаться с пострадавшими в экстренных ситуациях.
Изначально RoBoa был разработан в рамках студенческого проекта, но благодаря поддержке Pioneer Fellowship он близок к выходу на рынок. Ожидается, что этот робот значительно повлияет на инспекционные работы и операции по поиску и спасению. Способность RoBoa проходить сквозь завалы и труднодоступные участки может оказать помощь при реагировании на чрезвычайные ситуации.