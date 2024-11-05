Инженеры создали змееподобного робота для спасательных операций

RoBoa отличается мягким дизайном, что делает его безопасным для использования в опасных условиях, например, при угрозе взрывов. В настоящее время длина робота может достигать до 100 метров. Он оснащен динамиком и микрофоном, что позволяет ему общаться с пострадавшими в экстренных ситуациях.

Изначально RoBoa был разработан в рамках студенческого проекта, но благодаря поддержке Pioneer Fellowship он близок к выходу на рынок. Ожидается, что этот робот значительно повлияет на инспекционные работы и операции по поиску и спасению. Способность RoBoa проходить сквозь завалы и труднодоступные участки может оказать помощь при реагировании на чрезвычайные ситуации.