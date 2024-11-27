Инженеры связали «одеяло» из радиочастотных антенн

Инженеры связали «одеяло» из радиочастотных антеннНовое решение — гибкие антенны, которые можно носить
© Columbia University School of Engineering and Applied Science
Технология использует метод вязания под названием «плавного жаккарда», при котором различные виды пряжи используются для создания сложных узоров. Это позволяет производить антенны прямо в процессе создания ткани, что делает их легкими, гибкими и легко переносимыми. Каждый такой текстильный прибор можно производить в течение 45 минут, а устройства могут выдерживать стирку и растяжку.
Новая антенна способна работать как приемное и передающее устройство, фокусируя радиоволны в узкий луч или создавая вихревые волны, что позволяет передавать информацию более эффективно. Благодаря своей гибкости, такие антенны могут быть использованы для связи на больших расстояниях, например, для космических спутников или в экстремальных условиях.
Ученые планируют дальше развивать эту технологию, исследуя новые виды вязания и возможности создания многофункциональных тканей, которые смогут выполнять не только роль антенн, но и других электронных функций.