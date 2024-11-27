Инженеры связали «одеяло» из радиочастотных антенн

Технология использует метод вязания под названием «плавного жаккарда», при котором различные виды пряжи используются для создания сложных узоров. Это позволяет производить антенны прямо в процессе создания ткани, что делает их легкими, гибкими и легко переносимыми. Каждый такой текстильный прибор можно производить в течение 45 минут, а устройства могут выдерживать стирку и растяжку.

Новая антенна способна работать как приемное и передающее устройство, фокусируя радиоволны в узкий луч или создавая вихревые волны, что позволяет передавать информацию более эффективно. Благодаря своей гибкости, такие антенны могут быть использованы для связи на больших расстояниях, например, для космических спутников или в экстремальных условиях.

Ученые планируют дальше развивать эту технологию, исследуя новые виды вязания и возможности создания многофункциональных тканей, которые смогут выполнять не только роль антенн, но и других электронных функций.