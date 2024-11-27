Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 20:14
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Инженеры связали «одеяло» из радиочастотных антенн

Новое решение — гибкие антенны, которые можно носить
Инженеры Колумбийского университета представили новую разработку: гибкие антенны, интегрированные прямо в ткань с помощью техники вязания. Это решение может значительно упростить коммуникации в удалённых районах, заменив громоздкие и тяжёлые спутниковые антенны на легкие и удобные устройства, которые можно носить.
Инженеры связали «одеяло» из радиочастотных антенн

© Columbia University School of Engineering and Applied Science

Технология использует метод вязания под названием «плавного жаккарда», при котором различные виды пряжи используются для создания сложных узоров. Это позволяет производить антенны прямо в процессе создания ткани, что делает их легкими, гибкими и легко переносимыми. Каждый такой текстильный прибор можно производить в течение 45 минут, а устройства могут выдерживать стирку и растяжку.

Новая антенна способна работать как приемное и передающее устройство, фокусируя радиоволны в узкий луч или создавая вихревые волны, что позволяет передавать информацию более эффективно. Благодаря своей гибкости, такие антенны могут быть использованы для связи на больших расстояниях, например, для космических спутников или в экстремальных условиях.

Ученые планируют дальше развивать эту технологию, исследуя новые виды вязания и возможности создания многофункциональных тканей, которые смогут выполнять не только роль антенн, но и других электронных функций.

Инженеры связали «одеяло» из радиочастотных антенн

© Columbia University School of Engineering and Applied Science

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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