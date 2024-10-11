Наука и технологии
Опубликовано 11 октября 2024, 21:18
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Инженеры упростили тестирование солнечных элементов с помощью ИИ

Новая технология ускоряет разработку возобновляемой энергии
Команда инженеров из Университета Джонса Хопкинса разработала метод машинного обучения, который значительно ускоряет процесс тестирования солнечных элементов. Этот подход, возглавляемый аспирантом пятого курса, обещает упростить традиционно медленный и затратный процесс.
Инженеры упростили тестирование солнечных элементов с помощью ИИ

© Ferra.ru

Одна из основных проблем при коммерциализации новых солнечных материалов заключается в длительном цикле изготовления, тестирования и доработки. Новая методика позволяет извлекать важные характеристики материалов всего из одного измерения, что экономит время и ресурсы. Нейронная сеть анализирует тысячи точек данных с одного солнечного элемента, выявляя сложные свойства и дефекты.

Преимущество нового подхода заключается в его универсальности: он может применяться не только для солнечных элементов, но и для других устройств, таких как транзисторы и датчики света. Это может существенно сократить время от открытия материала до его выхода на рынок, что открывает перспективы для быстрого создания новых технологий и решений в области чистой энергии.

Инженеры упростили тестирование солнечных элементов с помощью ИИ

© Advanced Intelligent Systems