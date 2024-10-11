Инженеры упростили тестирование солнечных элементов с помощью ИИ

Одна из основных проблем при коммерциализации новых солнечных материалов заключается в длительном цикле изготовления, тестирования и доработки. Новая методика позволяет извлекать важные характеристики материалов всего из одного измерения, что экономит время и ресурсы. Нейронная сеть анализирует тысячи точек данных с одного солнечного элемента, выявляя сложные свойства и дефекты.

Преимущество нового подхода заключается в его универсальности: он может применяться не только для солнечных элементов, но и для других устройств, таких как транзисторы и датчики света. Это может существенно сократить время от открытия материала до его выхода на рынок, что открывает перспективы для быстрого создания новых технологий и решений в области чистой энергии.