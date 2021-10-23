Инженеры впервые создали руку робота с сухожилиями, как у человека

Польские учёные давно искали решение, позволяющее создать реалистичную роботизированную руку. В этой разработке используются тросы-сухожилия и искусственные пневматические мышцы, которые также называются актуатором Маккибена. Искусственные мышцы состоят из растягиваемых герметичных трубок, вокруг которых расположена плетёная оболочка.

Такая система рассчитана на подачу газа или жидкости, в демонстрируемой руке подаётся вода под высоким давлением. Трубки надуваются и увеличиваются в ширину, но из-за того, что волокна плетёной оболочки практически не растягиваются, конструкция уменьшается в длину подобно тому, как сокращаются настоящие человеческие мышцы.

И это является ключевым отличием от других роборук. Как правило, такие механизмы оснащены электромоторами или гидравлическими приводами, расположенными между двумя частями тела, например, в локте.

А полупрозрачный материал, которым обтянута рука, имитирует кожу и одновременно позволяет увидеть работу механизма.

Рука, состоящая из предплечья и кисти, которую польские учёные представили на обозрение, — часть более масштабного проекта по созданию человекоподобного робота, в котором все основные составляющие по принципу работы будут повторять естественные человеческие аналоги.