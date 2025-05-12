iOS 19 улучшит подключение к Wi-Fi через всю экосистему Apple

Опубликовано 12 мая 2025, 18:451 мин.
iOS 19 улучшит подключение к Wi-Fi через всю экосистему AppleWi-Fi сети теперь синхронизируются между всеми устройствами
В новой версии iOS 19 Apple представит удобную функцию, которая значительно упростит подключение к Wi-Fi сетям для пользователей всей экосистемы компании. Это нововведение позволяет синхронизировать пароли для публичных Wi-Fi сетей между всеми устройствами Apple, такими как iPhone, iPad и Mac. Таким образом, пользователи смогут подключаться к сетям без необходимости вводить данные на каждом устройстве по отдельности.
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Особенность заключается в том, что теперь достаточно ввести необходимые данные на одном устройстве, и они автоматически синхронизируются с остальными. Например, при подключении к Wi-Fi в новом отеле или спортзале достаточно будет авторизоваться на одном устройстве, а другие автоматически получат доступ к сети.
Пользователи смогут легко переключаться между устройствами, например, с iPhone на iPad, не теряя соединения с интернетом.