iOS 19 улучшит подключение к Wi-Fi через всю экосистему Apple

Особенность заключается в том, что теперь достаточно ввести необходимые данные на одном устройстве, и они автоматически синхронизируются с остальными. Например, при подключении к Wi-Fi в новом отеле или спортзале достаточно будет авторизоваться на одном устройстве, а другие автоматически получат доступ к сети.

Пользователи смогут легко переключаться между устройствами, например, с iPhone на iPad, не теряя соединения с интернетом.