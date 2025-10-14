iPad Pro с чипом M5 и обновленный Vision Pro будут представлены уже на этой неделе

Опубликовано 14 октября 2025, 08:221 мин.
iPad Pro с чипом M5 и обновленный Vision Pro будут представлены уже на этой неделеНо никакого громкой презентации, как это было с iPhone
По данным Bloomberg, Apple готовит новые анонсы — в ближайшие дни компания представит iPad Pro с чипом M5 и обновлённый Vision Pro.
Оба устройства уже запущены в массовое производство, а презентация пройдёт в онлайн-формате без традиционного мероприятия в Купертино.
iPad Pro M5 станет первым планшетом на базе нового процессора Apple M5, который обеспечит существенный прирост производительности и энергоэффективности.
Обновлённый Vision Pro получит ускоренный чип и улучшенное крепление для головы — для большего комфорта при длительном использовании.
Кроме того, инсайдер Марк Гурман отмечает, что в ближайшее время Apple может выпустить 14-дюймовый MacBook Pro с M5, а версии с M5 Pro и M5 Max появятся в начале 2026 года.
Среди будущих новинок также значатся iPad Air, MacBook Air M5, AirTag 2, HomePod mini и новая Apple TV.