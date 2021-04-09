iPhone 12 Pro Max не попал в пятёрку самых быстрых iOS-устройств по версии AnTuTu

На втором месте, дыша ему в спину, расположился iPad Pro 4 также с 12,9-дюймовым дисплеем. Устройство на базе Apple A12Z смог набрать 717 856 баллов. На третьем оказался iPad Pro 4, но на 11 дюймов. Его результат — 712 939 баллов.

Что же до iPhone 12 Pro Max, то он смог набрать лишь 642 120 баллов и занять с ними шестое место в общем списке.