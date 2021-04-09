Наука и технологии
Сегодня в 13:09
iPhone 12 Pro Max не попал в пятёрку самых быстрых iOS-устройств по версии AnTuTu
Интересно, сможет ли взять реванш iPhone 13?
В конце 2020 года Apple выпустила свой «лучший iPhone», оснастив его в том числе и долгожданным 5G-модемом и новейшим чипом Apple A14. Но, как оказалось, даже несмотря на это, самый топовый смартфона в линейке — iPhone 12 Pro Max — не смог попасть даже в пятёрку самых быстрых iOS-устройств по версии AnTuTu.
Первые пять мест по итогу заняли iPad разных поколений и моделей, пишет ТН. На первом месте расположился 12,9-дюймовый iPad Pro 3 на базе чипа Apple A12X с 256 ГБ постоянной памяти. Этот девайс смог набрать 727 861 баллов в тесте бенчмарка.
На втором месте, дыша ему в спину, расположился iPad Pro 4 также с 12,9-дюймовым дисплеем. Устройство на базе Apple A12Z смог набрать 717 856 баллов. На третьем оказался iPad Pro 4, но на 11 дюймов. Его результат — 712 939 баллов.
Что же до iPhone 12 Pro Max, то он смог набрать лишь 642 120 баллов и занять с ними шестое место в общем списке.