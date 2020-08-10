iPhone грозит крах продаж на 30% из-за запрета одного китайского приложения

Так, если верить данным господина Куо, то в случае, если Apple будет вынуждена удалить WeChat из своих магазинов приложений по всему миру, компания столкнется с падением продаж на 25-30%. Связано это с тем, что в том же Китае не представляется возможной полноценная жизнь в стране, если на смартфон пользователя невозможно установить WeChat. Так, популярное приложение используется не только для общения, как это было изначально, но также и для оплаты покупок, проезда, осуществления различных платежей и так далее.

Правда, Минг-Чи Куо также отметил, что возможен и другой сценарий, при котором Apple удалит WeChat только на территории Соединенных Штатов. В таком случае, компания также столкнется с падением продаж собственных смартфонов, правда, в куда меньших объемах — в районе 3-6%.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп подписал указ, признающий TikTok и WeChat продуктами, угрожающими национальной безопасности страны. В связи с этим, до середины сентября 2020 года на территории Соединенных Штатов доступ к ним должен быть запрещен.