iPhone и компьютеры Mac получат «скрытные экраны» для защиты от любителей подглядывать

Компания рассматривает внедрение новых технологий, которые ограничат возможность посторонних лиц подглядывать за экраном пользователя.

Два новых патента Apple предлагают инновационные решения для ограничения видимости экрана лишь владельцем. Первый патент, «Privacy Films for Curved Displays», включает специальное покрытие экрана, которое ограничивает излучение света в одном направлении.

Это позволяет пользователю видеть полное качество и оптимальную яркость экрана, в то время как посторонние, пытающиеся заглянуть сбоку, видят лишь размытое изображение или вовсе ничего не видят.

Второй патент, «Displays with Adjustable Angles of View», предназначен для плоских экранов и описывает, как пользователь может в реальном времени регулировать угол обзора экрана Mac, действуя как фильтр. Это позволит ограничить видимость с боковых углов и увеличить конфиденциальность содержимого на экране.

Отметим, что на данный момент никакой информации, как скоро подобные технологии будут внедрены в гаджеты Apple.