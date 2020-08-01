iPhone стали единственными смартфонами, которые прибавили в популярности во время пандемии

Показатель общего рынка, в свою очередь, упал на 14%, с продаж 331,8 млн единиц в 2019 году до 284,7 млн, отгруженных в 2020 году. Наиболее резонансное падение было зафиксировано южнокорейской компанией Samsung - на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На 16% упали показатели Oppo, на 10% Xiaomi, тогда как Huawei всего на 5%.