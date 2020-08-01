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iPhone стали единственными смартфонами, которые прибавили в популярности во время пандемии
Показатели других компаний упали вплоть до 30%
Аналитическая компания Canalys опубликовала отчет, который позволил оценить актуальное состояние мирового рынка смартфонов на конец второго квартала текущего года. Выяснилось, что iPhone стали единственными смартфонами, которые прибавили в популярности во время пандемии.
Показатель общего рынка, в свою очередь, упал на 14%, с продаж 331,8 млн единиц в 2019 году до 284,7 млн, отгруженных в 2020 году. Наиболее резонансное падение было зафиксировано южнокорейской компанией Samsung - на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На 16% упали показатели Oppo, на 10% Xiaomi, тогда как Huawei всего на 5%.
Рост Apple, согласно данным источника, является закономерным. Связано это с выходом на рынок недорогого iPhone SE. На долю данной модели в текущем квартале пришлось порядка 28% мировых продаж Apple.