iPhone в Норвегии теперь разрешают сменить NFC-оплату Apple Pay на местный сервис Vipps

Опубликовано 10 декабря 2024, 07:011 мин.
iPhone в Норвегии теперь разрешают сменить NFC-оплату Apple Pay на местный сервис VippsВпервые на планете
Впервые пользователи iPhone в Норвегии смогут выбирать между Apple Pay и местным платежным сервисом Vipps для бесконтактной оплаты.
Это стало возможным благодаря соглашению между Apple и ЕС, заключенному в июле, которое открыло доступ сторонним цифровым кошелькам.
Генеральный директор Vipps MobilePay Рун Гарборг отметил, что запуск собственного решения стал важным шагом в конкуренции с глобальными игроками: «Мы гордимся тем, что стали первыми в мире, кто предложил альтернативу на iPhone».
Vipps позволяет оплачивать покупки, отправлять деньги друзьям, платить в интернете, делать пожертвования и управлять клубными картами — теперь всё это доступно в одной аппликации.
Сервис уже поддерживается рядом крупных норвежских банков, включая SpareBank 1 и DNB, и работает на 90% терминалов в стране.