iPhone в Норвегии теперь разрешают сменить NFC-оплату Apple Pay на местный сервис Vipps

Это стало возможным благодаря соглашению между Apple и ЕС, заключенному в июле, которое открыло доступ сторонним цифровым кошелькам.

Генеральный директор Vipps MobilePay Рун Гарборг отметил, что запуск собственного решения стал важным шагом в конкуренции с глобальными игроками: «Мы гордимся тем, что стали первыми в мире, кто предложил альтернативу на iPhone».

Vipps позволяет оплачивать покупки, отправлять деньги друзьям, платить в интернете, делать пожертвования и управлять клубными картами — теперь всё это доступно в одной аппликации.

Сервис уже поддерживается рядом крупных норвежских банков, включая SpareBank 1 и DNB, и работает на 90% терминалов в стране.